Журналистка заявила об угрозах из-за материала о торговле органами человека

Журналистке программы Гроші канала 1+1 Елене Кононенко, которая долгое время занимается расследованием схем незаконной продажи человеческих органов в Украине, угрожают физической расправой. Об этом в пятницу, 9 ноября, сообщает пресс-служба телеканала.
Отмечено, что в процессе погружения в эту тайную сферу журналистка «начала получать угрозы от человека, который, вероятно, является посредником в противозаконных операциях с органами».
«В адрес Кононенко стали поступать звонки и сообщения с оскорблениями и угрозами, в которых, в частности, злоумышленник заявляет о намерении забрать «бесплатно то, что она хотела продать», - говорится в сообщении.
Отмечается, что в связи с этим журналистка написала заявление в полицию.
Канал 1+1 также обращается ко всем зрителям с просьбой присоединиться к опознанию человека, угрожавшему корреспонденту.
Ранее судьям Шевченковского районного суда Киева стали приходить сообщения с угрозами на личные мобильные телефоны в мессенджер Viber.
Также о постоянных угрозах в свой адрес заявлял глава Нафтогаза. В связи с этим Служба безопасности Нафтогаза повысила степень мер безопасности Коболева.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость