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09. 11. 2018

Журналистка заявила об угрозах из-за материала о торговле органами человека

Журналистке программы Гроші канала 1+1 Елене Кононенко, которая долгое время занимается расследованием схем незаконной продажи человеческих органов в Украине, угрожают физической расправой. Об этом в пятницу, 9 ноября, сообщает пресс-служба телеканала.

Отмечено, что в процессе погружения в эту тайную сферу журналистка «начала получать угрозы от человека, который, вероятно, является посредником в противозаконных операциях с органами».

«В адрес Кононенко стали поступать звонки и сообщения с оскорблениями и угрозами, в которых, в частности, злоумышленник заявляет о намерении забрать «бесплатно то, что она хотела продать», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с этим журналистка написала заявление в полицию.

Канал 1+1 также обращается ко всем зрителям с просьбой присоединиться к опознанию человека, угрожавшему корреспонденту.

Ранее судьям Шевченковского районного суда Киева стали приходить сообщения с угрозами на личные мобильные телефоны в мессенджер Viber.

Также о постоянных угрозах в свой адрес заявлял глава Нафтогаза. В связи с этим Служба безопасности Нафтогаза повысила степень мер безопасности Коболева.

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Источник: korrespondent.net

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