Четыре школы под Львовом закрылись на канантин

В четырех школах в окрестностях Львова из-за кори приостановили учебный процесс. В частности, занятия прекратились в школах сел Рудное, Лапаевка и в двух заведениях Зимней Воды, сообщает в четверг, 8 ноября, Zaxid.net.

Болеют и ученики, и дошкольники. Так, в среду заболели 32 учеников и пятеро дошкольников. В местной амбулатории говорят, что за последние дни увеличилось пациентов.

"Прививки среди детского населения и среди взрослого увеличилось. Мамы каждый день обращаются в амбулаторию для того, чтобы провести вакцинацию", - рассказала заведующая амбулатории семейной медицины Рудный Юлия Мокрик.

В Зимней Воде также приостановили обучение. Здесь заболели корью 13 школьников.

"В основном дети, которые заболели - ученики первой школы. По второй школе у ​​нас было только два случая кори, слава Богу. На сегодняшний день дети здоровы практически", - рассказал главный врач Зимноводовской амбулатории Роман Гонсьор.

Временно приостанавливают учебу и в соседних селах. В Лапаевке вспышка кори началась еще 10 октября.

В селах Львовщины педагоги прекращают учебный процесс, чтобы прекратить распространение заболевания, а вот во Львове школы работают. Здесь корь подхватили 143 школьники и 20 дошкольников.

Ранее сообщалось, что в Закарпатской области фиксируют вторую волну кори.

Напомним, в Мукачево от кори умер 12-летний мальчик из села Страбичево.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net