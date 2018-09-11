Студентка "попала в ад". Секс-скандал в Нацполиции

В Украине разгорелся скандал вокруг сексуальных домагательств и угроз, в которых студентка КПИ Наталья Бурейко обвинила чиновника Нацполиции Александра Варченка.

Прокуратура открыла уголовное производство по заявлению девушки, но вскоре она извинилась перед Варченко и удалила все свои посты с обвинениями в Facebook. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Угрозы и отрезанные лапки

7 ноября девятнадцатилетняя студентка Киевского политехничего института Натальи Бурейко опубликовала в своем аккаунте на Facebook пост с обвинениями в адрес замначальника отдела департамента защиты экономики Нацполиции Александра Варченко.

Девушка писала, что общалась с ним в приложении для знакомств Tinder. По словам Бурейко, в начале это было "ненавязчивое общение по вечерам".

"Он казался галантным мужчиной и джентльменом, осыпал комплиментами и присылал открытки, хвастался своими связями и положением в обществе", - говорилось в публикации девушки.

Позже, по ее словам, он начал настаивать на интимных отношениях, а после отказа начал угрожать физической расправой.

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В подтверждение этого она привела скриншоты переписок, которые вел с ней пользователь Tinder с фотографией Варченко. В них есть угрозы повторения судьбы землячки Натальи - активистки Екатерины Гандзюк, которая умерла после покушения.

Затем, по словам Натальи, она получила букет и коробку с куриными лапами. Собеседник с Tinder сказал, что это "подарок" от него.

"Твои лапки могли бы быть в этой коллекции, но пока мы дружим, этого не случится. Я не требую много - просто будь со мной и ты будешь жить богатой жизнью...", - говорится в одним из скринов переписки.

Ей также начали писать угрозы со незнакомых номеров, а также ее родственникам.

Уголовное дело и позиция Варченко

7 ноября, поздно вечером, член коллегии МВД Антон Геращенко ездил искать Наталью Бурейко в общежитие КПИ. Ее подруга при Геращенко позвонила Наталье, но та сказала, что ни с кем общаться не хочет.

Позже он написал в Facebook, что ситуацию, в которую попала девушка, является "фейком обыкновенным".

8 ноября столичная прокуратура получила обращение от имени Натальи Бурейко об угрозах и преследовании и открыла уголовное производство.

"Обращение рассмотрено. Данные внесены Единый реестр досудебных расследований. Уголовное производство открыто по части 1 статьи 129 ("Угроза убийством, если имелись реальные основания опасаться осуществления этой угрозы").

Девушка оставила обращение в специальном ящике Девушка оставила обращение в специальном ящике

Расследованием будет заниматься Главное управление СБУ в городе Киеве и Киевской области. Процессуальное руководство будет осуществлять столичная прокуратура.

В ночь с 7 на 8 ноября в Facebook-профиле, который предположительно принадлежит Александру Варченко, появилось опровержение обвинений.

Мужчина говорит, что вместе с семьей "стал жертвой ужасной информационной атаки", что не знаком с Натальей Бурейко и не общался с ней ни в каких мессенджерах.

Он подчеркнул, что готов дать исчерпывающие показания правоохранителям.

Как заметили СМИ, пост Варченко в Facebook быстро стал популярным, собрав тысячи лайков, большинство которых оставили, вероятно, не реальные пользователи, поскольку среди них было большое колличество аккаунтов с арабскими или латиноамериканскими именами.

Варченко также обратился к председателю Нацполиции Сергею Князеву с просьбой провести проверку опубликованных в сети обвинений в сексуальных домогательствах.

Бурейко извинилась и удалила посты

Вечером 8 ноября Наталья Бурейко написала в Facebook пост с извинениями.

"Мне очень стыдно. Я, Бурейко Наталья, написала публикацию об угрозах со стороны Александра Варченко в социальной сети Facebook, не разобравшись в ситуации и не отдавая себе отчет в своих действиях", - написала студентка.

Она добавила, что хотела защитить себя, но нанесла вред другим людям. Бурейко отметила, что не имела на то морального права, у нее не было оснований считать, что ей угрожал именно Варченко.

"Я стала жертвой циничной провокации против Александра и его супруги. Я допускаю, что аккаунт был создан хакерами из России для дискредитации чиновников Национальной полиции и Государственного бюро расследований", - говорится в обнародованном посте.

Девушка принесла извинения Варченко и членам его семьи.

"Александр Варченко и его гражданская супруга являются порядочными людьми. Мне очень стыдно, что я стала жертвой мошенников и невольно приняла участие в этой грязной информационной кампании", - добавила Бурейко.

Она попросила журналистов не беспокоить ее, ее семью и семью полицейского Варченко.

Дело против ГБР

Гражданская жена чиновника Ольга Варченко является заместителем председателя Государственного бюро расследований.

Она говорит, что скандал с ее мужем направлен против нее в связи с назначением и.о. директора Госбюро расследований. Об этом со ссылкой на собственные источники пишут Українські новини.

По данным издания, директор ГБР Роман Труба ушел в отпуск, а Ольга Варченко будет его исполняющим обязанности, так как она является его первым заместителем. Отпуск Трубы продлится две недели.

Через час после первого поста Бурейко в Кабмине заседала внешняя комиссия, которая отбирает кандидатов на руководящие должности в Государственное бюро расследований - новый правоохранительный орган, который должен расследовать некоррупционные преступления чиновников: бывших и действующих президентов, министров, депутатов.

Госбюро не может запуститься, потому что там до сих пор нет руководителей ключевых подразделений: руководитель Роман Труба заблокировал 27 кандидатов на эти должности еще в августе этого года.

Он объяснял это тем, что не видел их результатов прохождения полиграфа, а часть кандидатов фигурируют в журналистских расследованиях и уголовных процессах. Почти неделю назад, 2 ноября, Труба инициировал новый конкурс на 27 вакантных ключевых должностей. С этой недели Труба ушел в двухнедельный отпуск.

Его обязанности исполняет первый заместитель директора ГБР - Ольга Варченко. Сейчас внешняя комиссия решила, что повторный или новый конкурс не нужен.

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Источник: korrespondent.net