В Тернопольской области на автодороге Бучач-Чертков-Скала-Подольская вечером в четверг, 8 ноября, в результате аварии погиб мужчина 1984 года рождения. Об этом сообщили в управлении Нацполиции области.
Инцидент произошел в районе села Белобожница.
Согласно предварительным данным, автомобиль Volkswagen Touareg переехал мужчину, когда тот заснул прямо посреди дороги.
По словам местных жителей, днем они видели погибшего в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Водитель Volkswagen объяснил, что заметил человека на дороге слишком поздно, и вовремя затормозить уже не успел.
Данное событие внесено в единый реестр досудебных расследований. Продолжается следствие.
Cмотрите фотогалерею: В Тернопольской области авто наехало на спящего посреди дороги мужчину
Ранее в Киеве на станции метро Крещатик мужчина лег между рельсами в спасательный желоб.
Также сообщалось, что в Запорожье на улице обнаружили пьяного мужчину, рядом с которым находилась граната без чеки.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby