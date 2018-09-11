В Тернопольской области авто наехало на спящего посреди дороги мужчину

В Тернопольской области на автодороге Бучач-Чертков-Скала-Подольская вечером в четверг, 8 ноября, в результате аварии погиб мужчина 1984 года рождения. Об этом сообщили в управлении Нацполиции области.

Инцидент произошел в районе села Белобожница.

Согласно предварительным данным, автомобиль Volkswagen Touareg переехал мужчину, когда тот заснул прямо посреди дороги.

По словам местных жителей, днем они видели погибшего в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Водитель Volkswagen объяснил, что заметил человека на дороге слишком поздно, и вовремя затормозить уже не успел.

Данное событие внесено в единый реестр досудебных расследований. Продолжается следствие.

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Источник: korrespondent.net