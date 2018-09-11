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09. 11. 2018

Хан указал Гройсману на регресс в реформах

Еврокомиссар по европейской политике соседства и переговоров о расширении Йоханнес Хан заявил о необходимости проведения Украиной реформ в ряде сфер: энергетике, экономике и борьбе с коррупцией. Об этом он сказал на встрече с премьер-министром Владимиром Гройсманом в пятницу, 9 ноября, в Киеве. сообщает Интерфакс-Украина.

"Есть некоторые сферы, где наблюдается определенный регресс в нашем сотрудничестве с вашей стороны. Я думаю, тут наша позиция ясна. В энергетике мы не видим возможности оставить все без изменения", - сказал Хан. 

По его словам, также Украине необходимо продолжать борьбу с коррупцией.

Вместе с тем, Хан поблагодарил Гройсмана и правительство за проведенные реформы, в частности, здравоохранения, государственной службы, децентрализации и образования.

"Были проведены не всегда популярные вещи, в частности, что касается повышения тарифов для населения, что позволило достичь соглашения с МВФ, что открыло путь для макрофинансовой помощи ЕС", - добавил еврокомиссар.

Он также отметил успехи Украины в сфере приватизации.

Позже в Twitter Хан подчеркнул необходимость дальнейших реформ в Украине, в частности, сфере экономики.

"Подчеркнул, что мы должны увидеть больше реформ в экономике, энергетике и борьбы с коррупцией", - добавил еврокомиссар.

Отметим, выступая сегодня в парламенте Гройсман заявил, что наведет в стране "реальный порядок" за три месяца, если Рада даст ему больше полномочий. 

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Источник: korrespondent.net

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