Атака с ножом в Мельбурне: ответственность взяло ИГИЛ

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за сегодняшнее нападение в австралийском Мельбурне, в результате которого один человек погиб, еще двое получили ранения. Об этом сообщило контролируемое террористами информационное агентство Amaq, передает SITE Intelligence Group.

Amaq назвал мужчину, напавшего с ножом на прохожих и полицейский, "бойцом ИГИЛ".

#Breaking video footage of man weilding knife at police being shot. #Bourke Street #Melbourne pic.twitter.com/uKO7gFEPcM

Издание ABC Australia со ссылкой на правоохранителей сообщает, что нападавший, который был ранен полицейскими во время задержания, скончался в больнице.

#bourkest source from wechat (I am not the author) pic.twitter.com/n69nDiGjxt