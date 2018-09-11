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09. 11. 2018

Атака с ножом в Мельбурне: ответственность взяло ИГИЛ

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за сегодняшнее нападение в австралийском Мельбурне, в результате которого один человек погиб, еще двое получили ранения. Об этом сообщило контролируемое террористами информационное агентство Amaq, передает SITE Intelligence Group.

Amaq назвал мужчину, напавшего с ножом на прохожих и полицейский, "бойцом ИГИЛ".

#Breaking video footage of man weilding knife at police being shot. #Bourke Street #Melbourne pic.twitter.com/uKO7gFEPcM

— Steve Bee 🎧(@Stevie_Beee) 9 ноября2018 г.

Издание ABC Australia со ссылкой на правоохранителей сообщает, что нападавший, который был ранен полицейскими во время задержания, скончался в больнице.

#bourkest source from wechat (I am not the author) pic.twitter.com/n69nDiGjxt

— windix (@windix) 9 ноября2018 г.

Уточняется, что 31-летний нападавший, а также его родственники ранее уже находились под наблюдением полиции штата Виктория и федеральных органов разведки.

Ранее патрульная полиция Днепра задержала мужчину, который на остановке общественного транспорта бросался с ножом на прохожих.

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Источник: korrespondent.net

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