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09. 11. 2018

В Берегово полицейские сбили пьяного велосипедиста

В Берегово полицейское авто сбило велосипедиста. ДТП произошло в пятницу, 9 ноября, у городского совета на улице Богдана Хмельницкого, сообщает Мукачево.net.

По предварительной информации велосипедист решил свернуть посреди дороги, но не обратил внимания, что сзади едет авто.

Экипаж полиции, который сбил велосипедисте, ехал с проблесковыми маячками, но без звуковых сигналов.

На месте происшествия работают правоохранители.

Велосипедист был госпитализирован в местную больницу. Там журналистам сообщили, что он находится в состоянии алкогольного опьянения. Во время аварии он получил перелом ноги.

Cмотрите фотогалерею: В Берегово полицейские сбили пьяного велосипедиста

Ранее в Ивано-Франковской области авто главы полиции сбило велосипедиста. А в конце октября в Киеве полицейский автомобиль сбил грабителя.

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Источник: korrespondent.net

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