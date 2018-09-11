В Днепропетровской области застрелился старшеклассник

В городе Першотравенск Днепропетровской области застрелился 16-летний парень, ученик 11 класса местной школы. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на региональное управление Нацполиции в пятницу, 9 ноября.

"7 ноября около 18:00 в полицию поступил вызов от отца, обнаружившего своего сына с простреленной головой. Рядом с парнем нашли переделанный стартовый пистолет. Предсмертную записку он не оставил", – говорится в сообщении.

Отец подростка сразу же вызвал скорую, однако от полученной травмы тот скончался в больнице.

В полиции добавили, что семья на учете не состояла и считается благополучной. Правоохранители выясняют обстоятельства самоубийства и причины, по которым парень решил покончить с собой.

В целом с начала текущего года на Днепровской области зафиксированы 12 фактов самоубийств среди несовершеннолетних и 13 попыток самоубийств.

Ранее в Киеве 15-летняя школьница пыталась совершить самоубийство из-за интернет-игры Момо. Она приняла большое количество таблеток снотворного. Также у нее диагностировали острую реакцию на стресс.

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Источник: korrespondent.net