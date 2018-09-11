Сестра Балуха рассказала о его состоянии после голодовки

Крымский заключенный Владимир Балух после прекращения голодовки выглядит и чувствует себя немного лучше. Об этом рассказала его сестра Надежда, которой накануне разрешили увидеться с братом в колонии, сообщает в четверг, 9 ноября, Крымская правозащитная группа.

По словам сестры политзаключенного, встреча с Балухом длилась полтора часа в специальном помещении для переговоров. Балух, который сейчас находится в керченской колонии, мечтает скорее выйти на свободу и обнять мать.

"Володя худой, бледный, лицо серое, блеска в глазах нет, но выглядит он лучше, чем в августе, когда я его видела последний раз", - рассказала сестра заключенного.

Она добавила, что Балух переживает о состоянии здоровья матери, поскольку она почти не ходит и не может его навестить.

В колонии, где содержат Балуха, по словам сестры украинца, установлены пять кабинок со стеклянными перегородками и телефонными трубками, через которые плохо слышно. Наталья рассказала, что во время встречи с братом им пришлось несколько раз поменять кабинку, чтобы слышать друг друга.

Ранее стало известно, что Балуха этапировали в колонию Керчи.

Как сообщал Корреспондент.net, в начале октября Балух решил прекратить голодовку. Перед этим Верховный суд аннексированного Крыма сократил на месяц срок его заключения.

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Источник: korrespondent.net