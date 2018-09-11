В ЕС указали Украине на слабые темпы борьбы с коррупцией

Украина должна ускорить темпы реализации судебной реформы и усилить борьбу с коррупцией. Должен появиться прогресс в рассмотрении дел о коррупции на высшем уровне.

Об этом говорится в ежегодном отчете ЕС о выполнении Украиной Соглашения об ассоциации, сообщается на сайте Еврокомиссии в пятницу, 9 ноября.

"За последний год Украина добилась прогресса в ряде важных областей, но еще предстоит провести несколько реформ, чтобы граждане Украины могли в полной мере воспользоваться преимуществами Соглашения об ассоциации Украина – ЕС и его глубокой и всеобъемлющей зоной свободной торговли", – говорится в докладе.

Отмечается, что несмотря на продолжение обновления судебной сферы, было вынесено очень мало приговоров по делам о коррупции на высшем уровне.

"В связи с этим создание Высшего антикоррупционного суда остается тестом на успешность реформы", – подчеркнули в Еврокомиссии и добавили, что отбор международных экспертов, которые будут помогать выбирать судей ВАКС, является положительным шагом.

В отчете напомнили о большой роли гражданского общества в борьбе против коррупции.

"Оно должно быть способно выполнять свою смелую работу беспрепятственно, имея гарантии безопасности. Нужно надлежащим образом расследовать нападения на активистов гражданского общества и наказать виновных. Для этого необходимы соответствующие действия со стороны правоохранительных органов", – говорится в сдокладе.

Также отчет отдельно подчеркнул прогресс во внедрении в Украине законодательства по энергоэффективности, в сферах санитарных и фитосанитарных вопросов, корпоративного законодательства, государственных закупок и защиты окружающей среды.

"Очень важно сейчас, в предвыборный период, поддерживать энергию реформ в Украине и сделать эти изменения необратимыми. Не может быть отступления назад в таких вопросах, как антикоррупционные усилия", – подчеркнул еврокомиссар по европейской политике соседства и переговоров о расширении Йоханнес Хан.

Ранее в октябре в Украине начался первый этап создания Высшего антикоррупционного суда. Избирают членов Общественного совета международных экспертов.

Напомним, 26 июня президент Петр Порошенко подписал закон о создании Высшего антикоррупционного суда. А 2 августа он подписал последний закон, открывающий все пути для создания и нормального функционирования в стране антикоррупционного суда.

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Источник: korrespondent.net