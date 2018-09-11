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09. 11. 2018

За "референдум" на Донбассе осуждены более ста человек - СБУ

С 2014 года за организацию "референдумов" и "выборов" в неподконтрольных районах Донбасса осуждены более ста человек. Об этом в пятницу, 9 ноября, сообщил СБУ Василий Грицак, передает РБК-Украина.

По его словам, в 2014 году СБУ открыла почти 400 дел за организацию "референдумов" и "выборов" на Донбассе.

"По факту проведения незаконных "референдумов" и "выборов" на Донбассе в 2014 году Служба безопасности возбудила 391 уголовное производство в отношении 363 человек, из которых направлены в суд с обвинительными актами уже 267 производств относительно 282 главных действующих лиц... Кроме того, более 100 человек, причастных к их организации и проведению, уже осуждены судами", - сообщил глава СБУ.

Сегодня Грицак обнародовал "результаты" "выборов" в "ЛДНР", которые состоятся 11 ноября.

А глава СНБО Александр Турчинов пообещал вычислить и привлечь к уголовной ответственности организаторов и участников данных "выборов".

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Источник: korrespondent.net

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