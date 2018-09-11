В Южной Америке самолет выкатился за пределы взлетной полосы

Направлявшийся в Торонто Boeing 757 авиакомпании Fly Jamaica в пятницу, 9 ноября, совершил экстренную посадку в аэропорту Джорджтауна (Гайана, Южная Америка). Об этом сообщает Daily Mail.

Так, после неудачной попытки взлета авиалайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в ограждение и увяз в куче песка.

В результате крушения, причиной которой стали проблемы с гидравликой, один из двигателей самолета отвалился и раскололось правое крыло.

На борту самолета находились 128 пассажиров. Шестеро из них пострадали и были доставлены в ближайшую больницу.

Ранее в Румынии самолет, который летел из Кутаиси в Варшаву, совершил экстренную посадку в всязи с угрозой взрыва.

Также сообщалось, что из аэропорта Нью-Йорка имени Кеннеди не смог вылететь пассажирский лайнер Boeing 767-300. У самолета загорелось шасси.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net