Ответственность за бунт заключенных в Таджикистане взяло ИГИЛ

Террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за организацию беспорядков в колонии строгого режима в городе Худжанд на севере Таджикистана, в результате которых погибло не менее 24 человек. Об этом сообщает таджикская служба Радио Свобода в пятницу, 9 ноября.

Источник издания в правоохранительных органах отмечает, что бунт организовали отбывающие наказание в колонии сторонники этой террористической организации по заданию руководства "Исламского государства".

Напомним, во время беспорядков ранения получили десятки заключенных. Шесть охранников колонии были доставлены в худжандскую городскую больницу.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net