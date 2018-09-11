В Италии взорвался пиротехнический завод: есть жертвы

На заводе пиротехники на юге Италии произошел взрыв, в результате которого один человек погиб и еще двое пострадали. Об этом в пятницу, 9 ноября, сообщает издание ANSA.
"Один из трех человек, пострадавших при взрыве фабрики фейерверков, погиб. Двух пострадавших работников доставили в больницу города Лечче", - говорится в сообщении издания.
Отмечается, что жертвой стал 19-летний Габриэль Косма - сын владельца фабрики. Молодой человек помогал отцу на производстве.
Инцидент произошел утром 9 ноября, между городами Лечче и Арнезано, в южном регионе Апулия.
Напомним, в прошлом году в Мексике произошел взрыв на складе пиротехники, погибли четыре человека. Ранее в Португалии в результате взрыва на фабрике пиротехнике погибли пять человек.
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Источник: korrespondent.net
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