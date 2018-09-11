Лента RSS
Подписаться на ленту
09 ноября 2018, пятница, 19:20
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,13
  • € 2,42
09. 11. 2018

В Италии взорвался пиротехнический завод: есть жертвы

На заводе пиротехники на юге Италии произошел взрыв, в результате которого один человек погиб и еще двое пострадали. Об этом в пятницу, 9 ноября, сообщает издание ANSA.

"Один из трех человек, пострадавших при взрыве фабрики фейерверков, погиб. Двух пострадавших работников доставили в больницу города Лечче", - говорится в сообщении издания.

Отмечается, что жертвой стал 19-летний Габриэль Косма - сын владельца фабрики. Молодой человек помогал отцу на производстве.

Инцидент произошел утром 9 ноября, между городами Лечче и Арнезано, в южном регионе Апулия.

Напомним, в прошлом году в Мексике произошел взрыв на складе пиротехники, погибли четыре человека. Ранее в Португалии в результате взрыва на фабрике пиротехнике погибли пять человек. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Доктор, мы теряем его!
- Спокойно, у нас есть еще один.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.