Итоги Конгресса в Страсбурге - главные решения европейского сообщества

На повестке дня поднимались общие для всех европейцев проблемы развития региональной демократии. Украинскому вопросу уделили также много внимания. Был заслушан основательный доклад о необходимости предоставления права голоса внутренне перемещенным лицам. Конгресс рекомендовал ускорить процесс принятия ВР закона № 6240, который предоставит 2 миллионам людей с оккупированных территорий, живущих в Украине, право голоса.

Борьба с коррупцией, предоставление финансовой независимости регионам, кодекс поведения для представителей власти - по этим темам были приняты резолюции, которые Конгресс рекомендовал внедрять на региональном уровне всем европейским странам.

Председатель Днепропетровского областного совета Глеб Пригунов в своей речи, во время дебатов на тему финансовой свободы в местных органах власти, коротко представил опыт Украины при внедрении реформы децентрализации. Ситуацию коренным образом изменила эта реформа, которую внедряют на всех территориях страны с 2014 года. Глеб Пригунов привел цифры, которые подтверждают успех этих изменений: «Доля местных налогов и сборов до реформы составляла 0,7%, в 2018 году - 30%. На примере Днепропетровской области скажу, что бюджет развития до реформы составлял 245 млн. Грн., сейчас он составляет 3 млрд. Грн »

Участники 35-й сессии приняли резолюцию, которая рекомендует на законодательном уровне закрепить консультации между центральной властью и представителями местной. Участие органов местного самоуправления в формировании бюджета - необходимая составляющая успешного развития территорий. Именно такое требование соответствует принятой Хартии местного самоуправления в 1985 году.

Коррупция - одна из самых болезненных проблем многих стран. Так называемый «конфликт интересов» - ситуация, при которой личная заинтересованность человека может повлиять на процесс принятия решения. Пути преодоления коррупции в муниципалитетах презентовали представители европейских стран.

Также Конгресс напомнил принятые нормы поведения и морали, которыми должны руководствоваться представители региональных и местных властей. Состоялась презентация проектов молодежных делегатов на 2018 год. В первый день работы участники избрали нового Президента Конгресса. Им стал шведский политик Андреас Кнап. Новоизбранный председатель подчеркнул, конгресс - это политический орган, которому поручено защищать местную демократию. Здесь представляют не правительства, а граждан из городов и регионов. Председатель Днепропетровского областного совета Глеб Пригунов подытожил: «Конгресс является единственной организацией, ответственной за выполнение Европейской хартии местного самоуправления Конгресс - единственный орган, который призван содействовать развитию региональной демократии и местной власти как института в целом»

Источник: korrespondent.net