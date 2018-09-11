Результаты уже есть. Выборы в "ЛДНР"

Европа и США угрожают санкциями, Украина уже знает результаты, а на Донбассе сепаратисты все равно собираются проводить так называемые “выборы”.

Стали нужны они в “ЛДНР”после смерти Александра Захарченко и бегства Игоря Плотницкого.

И что же они там будут выбирать?

Предвыборный расклад

За власть в "ДНР" борются несколько боевиков, среди них экс-командир бригады "Восток" Александр Ходаковский, Александр Тимофеев (позывной "Ташкент"), Дмитрий Трапезников и Денис Пушилин, которого называют ставленником Кремля.

Избегая задержания и расправы с конкурентами в "ДНР", "Ташкент", Трапезников и Ходаковский выехали в РФ. При попытках вернуться из России в "ДНР" российские пограничники без объяснений отказывают им в выезде с территории РФ.

В качестве "кандидатов" зарегистрированы "и.о. главы ДНР" Денис Пушилин, бывший мэр Горловки Роман Храменков, судья "народного трибунала" Елена Шишкина, руководитель музея боевой и трудовой славы союза ветеранов Афганистана Петровского района Донецка Роман Евстифеев и "замминистра образования ДНР" Владимир Медведев.

Версия СБУ

Служба безопасности узнала, кто выиграет псевдовыборы на оккупированных территориях Донецкой и Луганской области и возглавит так называемые "ДНР" и "ЛНР".

"Победные цифры уже нарисованы в администрации президента России. По нашим данным, предварительно, уже нарисовали для победы Пушилина в так называемой "ДНР" - 55%, Пасечника – в "ЛНР" - 63%. Явку должны показать 70% избирателей", - заявил глава СБУ Василий Грицак.

Также глава СБУ зачитал результаты соцопроса, проведенного на оккупированных территориях, сайта "Выбор.ин.ру".

"Сегодня (9 ноября) за категорию "против всех" готовы отдать свои голоса 712 человек, "не пойду на выборы из-за возможных проблем со стороны Украины" - 476 голосов, Пасечник - 379 ... Всего голосов 1718. За период с 1 октября".

По мнению Грицака, по результатам этого соцопроса, можно спрогнозировать реальную явку на псевдовыборы.

Глава СБУ призвал граждан, проживающих на временно оккупированных территориях, проигнорировать "выборы", которые нарушают украинское законодательство.

За выборы накажут?

В Службе безопасности напомнили об ответственности за участие в организации псевдовыборов на оккупированных территориях Донецкой и Луганской области.

"Граждане Украины, которые добровольно или под принуждением участвуют в работе участковых, окружных и других избирательных комиссий, не освобождаются от ответственности. Причем уголовной, если есть на то основания", – сказал Грицак.

"Ваши действия, уважаемые друзья, в качестве членов так называемых "избирательных штабов", "избиркомов" носят состав преступления, за которое установлена ​​уголовная ответственность по нескольким статьям Уголовного кодекса", – отметил он.

Грицак объяснил, что при наличии квалифицирующих признаков, отягчающих преступление, виновным лицам грозит лишение свободы на срок до 15 лет заключения.

Кроме этого глава СБУ отметил, что "все данные на членов "штабов" и "избиркомов" уже переданы украинским правоохранителям, которые выполняют служебные обязанности в контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда на линии разграничения".

Об ответственности лиц, которые придут голосовать на так называемых "избирательных участках", Грицак объяснил, что их действия будут оцениваться в совокупности.

"Если в действиях лица будут признаки состава преступления, будет зарегистрировано уголовное производство, для человека могут наступить уголовные последствия. Я убежден, что многие из тех, кто проживает на неподконтрольных территории, пойдут на эти выборы из-под палки", – отметил он.

На вопрос журналистов, что СБУ непосредственно делает для того, чтобы помешать проведению псевдовыборов в ОРДЛО, Грицак сказал:

"Прямо сейчас делаем, пока мы здесь говорим... СБУ что-то делает и документирует. И на самом деле в результате этой работы многие просто не хотят идти на эти выборы... Я еще раз обращаюсь к жителям временно оккупированных территорий: вы можете не ходить на эти выборы. Вас за это никто, я надеюсь, не убьет, это точно".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов также напомнил всем, кто принимает участие в организации и проведении фейковых выборов о неминуемой ответственности.

По его словам, эти преступные действия, осуждены всеми ведущими странами мира, "является грубым нарушением и полной дискредитацией Минских соглашений, а также попыткой российского агрессора усилить свой контроль над оккупированной территорией".

"Хочу заверить всех, кто причастен к проведению этих преступных мероприятий, о безосновательности надежд избежать ответственности за свои действия, и предупреждаю, что у вас есть только один шанс – вовремя остановиться от участия в преступлении", - сказал он, подытожив, что "временно оккупированные Донбасс и Крым были и будут неотъемлемой частью Украины".

Санкции

Президент Петр Порошенко считает, что из-за проведения так называемых "выборов" в ОРДЛО на Россию необходимо наложить новые санкции.

"Ожидаю, что так называемые фейковые "выборы", которые Россия приняла решение проводить 11 ноября, запустят введения новых санкций и покажут, что терпение запада также не безгранично", - сказал Порошенко.

Порошенко обсудил “выборы” на Донбассе с канцлером Германии Ангелой Меркель и договорился, что они никогда не будут признаны международным сообществом.

Россия должна отменить выборы в Донецке и Луганске, сказано в заявлении посольства США в Украине.

"Это фарс, поскольку Кремль уже помазал лидеров, которые будут служить ему в качестве собственных приспешников в так называемых "ДНР" и "ЛНР"", - сказано в сообщении посольства.

В случае проведения "выборов" на оккупированном Донбассе, они будут еще одним вопиющим нарушением международного права и Минских договоренностей, поэтому будут рассматриваться говорится в заявлении, произнесенном на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

"Европейский Союз осуждает запланированное проведение так называемых "выборов", которые были объявлены поддерживаемыми РФ вооруженными формированиями и запланированы на 11 ноября", - говорится в заявлении.

Там напомнили, что Минские договоренности предусматривают проведение местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей в рамках украинского законодательства и после соблюдения надлежащих условий безопасности.

Министры иностранных дел стран-членов ЕС обсудят ситуацию в Украине на встрече 19 ноября в Брюсселе. В том числе будут обсуждаться "выборы" на Донбассе и возможность введения санкций в отношении их организаторов. Темы Азовского моря и Крыма также будут включены в повестку дня.

Позиция России

Россия какую-либо свою причастность к "выборам" на Донбассе отрицает.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что влияние Москвы на сепаратистов на Донбассе небезгранично, поэтому для нее очень важно, кто будет "руководить" оккупированными регионами.

Песков пока отказался отвечать на вопросы о признании Россией итогов предстоящих в ОРДЛО "выборов". Он отметил, что прежде нужно дождаться их итогов.

Зачем все это нужно?

Bloomberg, напоминает, что Россия “выборы” на Донбассе назвала необходимостью. Билборды в Донецке призывают население “голосовать за Донбасс с русским сердцем”. Людям обещают более достойную жизнь и пенсии. Аналитик консалтинговой фирмы Teneo Intelligence Отилия Дханд убеждена, что эти голосования на оккупированных украинских территориях будут лишь “очередным шагом в том, что Россия делает на Донбассе”.

“Продолжается замена первого порядка сепаратистов группой политических кандидатов, которая желательна для управления территорией”, - считает бельгийский эксперт.

Источник: korrespondent.net