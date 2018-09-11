В Краматорске полиции сдался сепаратист

В полицию Донецкой области сдался житель Краматорска 1973 года рождения, который "служил" в рядах сепаратистов. Как сообщили в областной полиции, в 2014 году мужчина был старшим блокпоста сепаратистов и организовывал дежурства на объекте, проводил незаконную проверку граждан и их транспорта.

"Мужчина быстро поднялся по карьерной лестнице до старшего блокпосту и руководил всей деятельностью объекта. Не последнюю роль при этом сыграло то, что он является профессиональным спортсменом и до войны занимался рукопашным боем", – добавили правоохранители.

После освобождения города от сепаратистов, в июле 2014 года, мужчина переехал жить в другой области. "А когда узнал о возможности освобождения от наказания, решил добровольно обратиться в полицию с сообщением о своем участии в НВФ", – сообщили в полиции.

Сейчас полицейские проверяют деятельность бывшего сепаратиста. После того, как будет доказано, что на время пребывания в НЗФ он не совершал тяжких преступлений, мужчина будет официально освобожден от уголовной ответственности и сможет вернуться к нормальной жизни.

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Источник: korrespondent.net