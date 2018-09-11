Крысина вернули из колонии в Лукьяновское СИЗО

Соломенский районный суд Киева в пятницу, 9 ноября, постановил вернуть из колонии в Донецкой области в Киевское (Лукьяновское) СИЗО руководителя "титушек" Юрия Крысина. Об этом на своей странице в Facebook написала журналистка Наталия Двали.

Она указала, что в пятницу судья Соломенского суда Елена Курова, рассматривающая дело о нападении банды Крысина на АЗС в Киеве, в закрытом заседании вынесла решение о доставке подсудимого в Лукьяновское СИЗО.

"Вынесла решение у себя в кабинете в закрытом режиме, по сути тайно", - написала Двали.

По ее словам, судья заявила, что если бы знала, что на заседание пришли журналисты из трех изданий, провела бы его открыто.

"Отсутствие адвокатов Крысина Гнатюк и Солодко (опять не пришли, опять не уведомили суд о причинах неявки) судью не смутило", - отметила журналистка.

Напомним, 13 июня Апелляционный суд Киева приговорил Крысина к пяти годам реального тюремного заключения.

В начале октября его этапировали в колонию в Донецкой области.

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Источник: korrespondent.net