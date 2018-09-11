ГПУ предлагала сделку Ставицкому по делу Януковича - адвокат

Бывший министр энергетики Эдуард Ставицкий заявил, что к нему в Израиль приезжали заместители генпрокурора Юрия Луценко и предлагали закрыть дела против него в обмен на показания против экс-президента Виктора Януковича. Об этом в интервью израильскому телеканалу iLand рассказал адвокат Януковича Александр Горошинский.

"Как мне стало известно от Эдуарда Анатольевича, действительно, ему поступало предложение от заместителей генерального прокурора, которые прибыли на территорию Израиля, дать лжесвидетельство в отношении Януковича…. Взамен они пообещали, как я понял, прекратить уголовное производство в отношении Эдуарда Анатольевича. Естественно, Эдуард Анатольевич отказался от таких противоправных действий", - заявил Горошинский.

Сам Ставицкий заявил, что хочет рассказать под присягой о всех событиях, которые происходили с декабря 2013 года до 27 февраля 2014 года, а также о фактах, которые имели место в 2016 году, когда он уже проживал в Израиле.

Экс-министр заявил, что располагает существенными фактами, которые могут повлиять на решение суда по делу Януковича.

"Я прошу Вас не отказать мне в моем праве посредством видеоконференции, по всем нормам международного права, под присягой осветить все эти факты, чтобы Вы дали полную оценку всем событиям, которые происходили в тот период, который рассматривается в вашем суде. Я еще раз говорю, что я гражданин Израиля, и на данных мне законом основаниях оставляю за собой права и претензии – акцентирую на этом слове фразу – претензии – ко всем, кто запретит мне реализовать все мои права...", - сказал Ставицкий.

Как известно, на 19 ноября назначено выступление Януковича с последним словом в деле о госизмене.

Отметим, ранее в ГПУ сообщали, что предлагали Ставицкому сделку со следствием, но он от нее отказался.

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Источник: korrespondent.net