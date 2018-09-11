Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией и военнослужащими ВСУ обнаружили в Донецкой области четыре тайника с оружием и боеприпасами.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в пятницу, 9 ноября.

Так, из тайника, который был обустроен вблизи железнодорожного пути в Ясиноватском районе, силовики изъяли 11 коробов с патронами калибра 30 мм к пушке БМП-2, три выстрела к ручному противотанкового гранатомета РПГ-7, реактивный двигатель к гранатомету СПГ и фрагмент топографической карты местности.

В городе Железное неподалеку высоковольтной электроподстанции правоохранители обнаружили в тайнике почти четыре килограмма тротиловых шашек, десять гранат Ф-1 и восемь запалов к ним, четыре двигателя к выстрелам гранатомета РПГ-7 и 160 патронов калибра 7,62 мм.

Еще с одном схроне, обустроенном в заброшенном здании в Торецке, оперативники спецслужбы изъяли 180 снарядов калибра 30 мм, пятнадцать гранат Ф-1 и более тысячи патронов различного калибра.

В поселке Пивденне сотрудники СБУ обнаружили в квартире местного жителя более 60 патронов калибра 12,7 мм.

По всем фактам продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Cмотрите фотогалерею: В Донецкой области обнаружили четыре тайника с боеприпасами

Ранее в СБУ заявили, что с Донбасса пытались вывезти пять тонн оружия. Военные средства поражения, а также сотни гранат, гранатометных выстрелов, огнеметов, пороховых зарядов и боеприпасов пытались переправить в центральные области Украины.

Напомним, в Мелитополе задержали торговца оружием. Он скупал оружие и боеприпасы для перепродажи, в частности, представителям криминальных кругов.

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Источник: korrespondent.net