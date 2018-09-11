Трамп запретил предоставлять убежище нелегалам

Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение, которое запрещает предоставлять убежище тем мигрантам, которые незаконно попали на территорию страны. Об этом сообщает Associated Press в пятницу, 9 ноября.

"Нашей стране нужны люди, но они должны приезжать легально, и у них должны быть заслуги", – сказал америкаский лидер, который ранее утверждал, что заявления о получении убежища в США можно подавать только в официальных местах въезда.

Источники в администрации президента пояснили СМИ, что это будет временная мера, минимум на три месяца, однако точно не назвали сроков ее действия.

Согласно действующему закону об иммиграции и гражданстве от 1965 года, любой иммигрант в США может подать заявление на получение убежища независимо от того, как и где он въехал в эту страну.

Напомним, что сейчас к границе США движутся несколько караванов с тысячами нелегальных иммигрантов из стран Центральной Америки.

В ответ на "нашествие" беженцев Дональд Трамп пообещал разместить в приграничных районах от 10 до 15 тысяч военнослужащих.

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Источник: korrespondent.net