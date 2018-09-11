Киев потерял 40 миллионов евро помощи ЕС - Хан

Еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан в ходе визита в Киев, 9 ноября, выразил разочарование по поводу отсутствия прогресса в выполнении Украиной условий получения 50 миллионов евро по плану Контракта Реформы ради инвестиций, пишет Интерфакс-Украина.

"Я не хочу скрывать свое разочарование Контрактом Реформы ради инвестиций, где речь шла о помощи в 50 млн евро. К сожалению, только одно условие было выполнено. Мы могли бы использовать 10 млн, а остальные 40 млн будут потеряны. Это не то, что нас может порадовать", - сказал Хан на встрече с премьер-министром Владимиром Гройсманом в пятницу в Киеве.

Отметим, новый контракт Реформы ради инвестиций Хан предложил в конце апреля. Он предлагает Киеву доступ к новому финансовому инструменту ЕС, внешнему инвестиционному плану. Средства должны пойти на компенсации кредитования банковскими учреждениями и инвестирование в реальный сектор экономики.

Для этого Украина должна была до парламентских летних каникул выполнить три условия: обеспечить независимость регулятора в сфере энергетики (НКРЭКУ); обеспечить полноценное функционирование бизнес-омбудсмена; отменить требования по электронному декларированию для антикоррупционных активистов.

Ранее сегодня Хан встретился с премьер-министром Владимиром Гройсманом. В ходе встречи еврокомиссар отметил прогресс и регресс в украинских реформах.

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Источник: korrespondent.net