МИД России выразил протест Австрии

Российский МИД выразил протест в связи с заявлением властей Австрии о подозрении в шпионаже в пользу России бывшего полковника австрийской армии. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства в пятницу, 9 ноября.

"9 ноября в МИД России был вызван посол Австрии в Москве Йоханнес Айгнер. В связи с утверждениями властей Австрии о подозрении в причастности к разведывательной деятельности якобы в пользу России некоего бывшего полковника австрийских вооруженных сил заявили протест", – говорится в сообщении.

В Москве обратили внимание посла на заявление министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль о том, что "в случае подтверждения подозрений в шпионаже российско-австрийские отношения будут серьезно отягощены".

Также отмечается, что "предпринятые Веной шаги, основанные на подозрениях без каких-либо доказательств, уже привели к осложнению наших отношений, которые до последнего времени отличались позитивной динамикой".

"Вызывает недоумение, почему наши австрийские партнеры предпочли не обсуждать с нами имеющиеся у них подозрения через налаженные каналы диалога, а прибегли к ставшему, к сожалению, для многих западных стран привычным методу – сенсационному вбросу информации в СМИ и публичному требованию от нас объяснений", – посетовали в МИД РФ.

Ранее стало известно, что в Австрии задержали отставного полковника вооруженных сил страны по подозрению в сборе разведданных для Москвы. По информации СМИ, бывший офицер, ныне пенсионер, в период своей службы в австрийской армии около 20 лет занимался шпионажем в пользу России.

Из-за скандала Карин Кнайсль отменила поездку в Россию, которая была запланирована на 2-3 декабря. В свою очередь канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что Вена ждет от Москвы объяснений по этому делу.

Напомним, в середине августа глава РФ Владимир Путин побывал в Австрии на свадьбе Карин Кнайсль.

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Источник: korrespondent.net