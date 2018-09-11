В Черкассах женщина выпала из маршрутки, водитель продолжил движение

В Черкассах на глазах у полиции из маршрутки выпала пассажирка. Инцидент произошел в пятницу 9 ноября, по улице Менделеева. Об этом сообщает Про все со ссылкой на данные полиции.

Так, женщина, выходившая из маршрутки, упала, когда водитель начал движение. Однако, это его не остановило, и он продолжил движение. Водителя маршрутки догнал патрульный экипаж.

Отмечается, что женщина травмировалась при падении. По вызову патрульных прибыли следователи.

Похожий инцидент произошел в Каменском. Там на ходу из маршрутки выпала женщина.

А в Кривом Роге водитель играл на планшете во время езды. На замечание пассажирки маршрутчик ответил, чтобы та замолчала.

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Источник: korrespondent.net