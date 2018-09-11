Лещенко рассказал подробности аварии под Киевом

Народный депутат Сергей Лещенко, который в пятницу, 9 ноября, попал в аварию под Киевом, рассказал о своем состоянии. Соответствующее видео публикует Киев Оперативный.

По словам Лещенко, сам он обошелся без травм, зато сильно пострадала находившаяся в машине помощница нардепа.

"Моя помощница поехала в больницу проверить наличие или отсутствие травм. Надеюсь, что с ней все в порядке. Она была в сознании, двигалась и ходила своими ногами. Визуально, с ней все в порядке, но медики скорой предложили обследоваться", - сказал депутат.

Лещенко отметил, что второй участник ДТП - 22-летний водитель грузовика - не получил травм, угрожающих жизни или здоровью.

"Водитель был в стрессовом состоянии, я его успокаивал. А скорую вызвал посторонний водитель, который в момент ДТП проезжал мимо", - добавил нардеп.

Он также отметил, что остановил автомобиль в разрешенном месте, на обочине.

"Я остановился на обочине посмотреть карту и сзади в мой автомобиль врезался грузовик. По словам патрульной полиции, которая прибыла на место происшествия, моей вины в случившемся нет", - сказал нардеп.

Ранее сообщалось, что в Киеве в аварию попал бывший народный депутат от партии Свобода Игорь Мирошниченко.

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Источник: korrespondent.net