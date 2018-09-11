Порошенко не принял отставку Луценко - СМИ

Президент Украины Петр Порошенко вернул заявление об отставке назад генеральному прокурору Юрию Луценко. Об этом в пятницу, 9 ноября, пишет Украинская правда со ссылкой на пресс-службу администрации президента.

"Президент вернул заявление гепрокурора, учитывая, что Юрий Луценко получил вотум доверия в парламенте (всего 38 голосов при рейтинговом голосовании) и перед ним стоят важные задачи", - отметили в ведомстве.

Напомним, 6 ноября во время выступления в Верховной Раде Юрий Луценко заявил, что подает заявление об отставке.

Также сообщалось, что Порошенко негативно воспринял заявление об отставке Юрия Луценко.

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Источник: korrespondent.net