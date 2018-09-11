СБУ открыла дело по факту организации "выборов" в "ДНР"

Главное управление Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области открыло уголовное производство по факту организации незаконных выборов на временно оккупированной территории Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области в пятницу, 9 ноября.

Установлено, что на неподконтрольной территории осуществляются противоправные умышленные действия, направленные на нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, изменение границ ее территории и госграницы в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины.

Речь идет о мероприятиях по организации и проведению 11 ноября так называемых "выборов главы ДНР и депутатов народного совета ДНР".

Такие действия являются незаконными и наказываются в соответствии с действующим законодательством Украины.

По данному факту открыто уголовное производство по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч.3 ст.110 УК Украины). Подозреваемым грозят тюремные сроки от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Ранее в СБУ обнародовали "результаты" грядущих "выборов" в "ЛДНР". "По нашим данным, предварительно, уже нарисовали для победы Пушилина в так называемой "ДНР" 55%, Пасечника – в "ЛНР" 63%. Явку должны показать 70% избирателей", – заявил глава спецслужбы Василий Грицак .

Напомним, сепаратисты объявили о решении провести 11 ноября так называемые "выборы" в "ЛДНР" через неделю после гибели в Донецке главы "ДНР" Александра Захарченко. В Москве тогда проведение этих "выборов" назвали "необходимой в сегодняшних условиях мерой".

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Источник: korrespondent.net