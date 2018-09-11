Лента RSS
Подписаться на ленту
09 ноября 2018, пятница, 22:31
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,13
  • € 2,42
09. 11. 2018

Трем чиновникам Киевавтодора объявлено о подозрении - ГПУ

Прокуратурой столицы сообщено о подозрении трем должностным лицам КК Киевавтодор.Об этом в пятницу, 9 ноября, сообщил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

По его словам, чиновники в прошлом году с привлечением фиктивных предприятий для участия в тендере завладели средствами городского бюджета, выделенными для ремонта уличной сети столицы в общей сумме 8 млн 308 тысяч гривен.

В ходе проведенных обысков в коммунальных учреждениях и по месту жительства фигурантов дела изъяли черновые записи, компьютерную технику и фиктивную документацию, подтверждающую совершение противоправных финансово-хозяйственных операций по хищению бюджетных средств.

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Согласно закону, такие действия наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, его ход находится на контроле Генеральной прокуратуры Украины.

Ранее сообщалось, что в Смеле руководителя теплоснабжающего предприятия и его экс-директора обвиняют в хищении почти 23 млн гривен.

Кабмин показал динамику дорожных работ за три года

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Доктор, мы теряем его!
- Спокойно, у нас есть еще один.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.