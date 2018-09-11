В Житомирской области обнаружили склады с похищенным военным имуществом

На складах в Житомирской области правоохранители обнаружили 84 двигателя к танкам Т-72 и почти 3,5 тысяч ящиков с боеприпасами. Об этом в пятницу, 9 ноября, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

По данным ведомства, во время проведения обыска в складских помещениях обнаружены товары двойного использования и военного назначения, а именно 84 двигателя к танкам Т-72 и другое военное имущество неустановленного происхождения, среди которого 3494 ящика с капсюлями от патронов к стрелковому оружию (КВ-24 к патрону 7,62 х 39 и КВ-16 к патрону 5,45 х 39 - 300 млн штук.

По версии следствия, субъекты хозяйствования получили товары двойного использования и военного назначения в результате финансово-хозяйственных операций с предприятиями, имеющими признаки фиктивности.

В ведомстве предполагают, что эти предприятия использовали должностные лица госпредприятий для легализации незаконно приобретенной продукции, выведенной из-под контроля предприятий оборонно-промышленного комплекса и военных частей или ввезенной в Украину с нарушением правил таможенного оформления.

Продолжается досудебное расследование, поиск лиц, причастных к правонарушению, а также решается вопрос об изъятии имущества и обеспечения надлежащего хранения.

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Ранее в Житомирской области должностные лица государственного предприятия украли запчасти для военной техники.

Также была раскрыта схема хищения военной спецтехники и транспортных средств в Житомирской области.

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Источник: korrespondent.net