В сети опубликовали видео ДТП с нардепом Лещенко

В сети появилось видео аварии с автомобилем народного депутата Сергея Лещенко. Ролик в пятницу, 9 ноября, опубликовал журналист Андрей Дзындзя в соцсети Facebook.
По словам журналиста, нардеп нарушил правила дорожного движения.
"Нардеп Сергей Лещенко, грубо нарушая ПДД, спровоцировал ДТП! Вот видео с регистратора, где можно увидеть, что Сергей внезапно остановился на полосе для движения!" - пишет Дзындзя.
Ранее Лещенко рассказал о своем состоянии после аварии под Киевом.
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Источник: korrespondent.net
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