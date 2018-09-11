Ни один Лозовой. Скандалы украинских политиков за границей

Народный депутат от фракции Радикальной партии Андрей Лозовой фальшивомонетчик? Во всяком случае, так подумали чешские полицейские, которые отвезли горе-парламентария в пражское отделение полиции.

Вызволять нардепа пришлось посольству.

В какие еще передряги попадали украинские политики за границей?

Арьев и травка

Нынешний народный депутат от Блока Петра Порошенко Владимир Арьев в 2006 году был еще журналистом, работал на 5 канале Петра Порошенко и считался медиа-советником действующего главы государства. Журналист только планировал начать политическую карьеру в составе "Народной самообороны" Юрия Луценко.

В аэропорту "Варшава - Окенце" пограничники изъяли у нынешнего нардепа и его жены немножко марихуаны. В Украине по этому факту против Арьева было возбуждено уголовное дело, но его спустили на тормозах.

Партия регионов, которая на тот момент были в оппозиции к власти, требовала жесткого разбирательства по этому инциденту. Арьев говорил, что вез траву из Амстердама исключительно в рамках журналистского расследования, а дело против него – наступление на свободу слова. ПР даже в ПАСЕ на Арьева жаловалась, но ничего в итоге не добилась.

Рудьковский и женщины

Министр транспорта Николай Рудьковский в 2007 году слетал чартерным рейсом в Париж с моделью Александрой Николаенко. По данным СБУ госбюджету этот вояж чиновника обошелся в 390 тысяч гривен.

Дело против него закрыли только через три года.

Луценко и алкоголь

В 2009 году тогда еще министр внутренних дел Украины, а не Генеральный прокурор, Юрий Луценко провел пол дня в участке полиции аэропорта Франкфурт-на-Майне. Его в состоянии сильного алкогольного опьянения задержали после стычки с правоохранителями.

По информации немецкой прессы, Луценко с его 19-летним сыном Александром из-за неадекватного поведения не пропустили на борт самолета, который вылетал в Сеул.

Украинцы устроили ссору с правоохранителями, грубо ругались, бросали в них своими мобильными телефонами и бились. Полиции пришлось вызвать подкрепление и применить силу.

В участке у Луценко-младшего зафиксировали содержание алкоголя в три промилле. Министру удалось избежать теста на алкоголь, предъявив дипломатический паспорт.

Около полуночи в участок прибыл заместитель руководителя полиции земли Гессен Гюнтер Гефнер. В разговоре с немецким коллегой, который длился около часа, Луценко, по информации Bild, удалось "замять" инцидент и избежать письменного отчета о событии.

На следующий день министр с сыном таки вылетели в Сеул.

В МВД Украины говорили, что никакого инцидента не было, а правительственная делегация во главе с Луценко просто опоздала в транзитную зону.

Лозовой и деньги

Полиция Праги сняла нардепа Андрея Лозового прямо с самолета в Киев за то, что в магазине duty free он рассчитался фальшивыми евро. Как пояснил сам Лозовой, по чешскому законодательству попытка рассчитаться фальшивыми банкнотами приравнивается к их изготовлению, поэтому нардепа отправили в ближайший полицейский участок и восемь часов там держали.

Спасали Лозового всей страной - глава МИД Павел Климкин, главный полицейский Украины Сергей Князев, посол Украины в Чехии Евгений Перебейнис, консул Валерий Борисов.

Лозовой объяснил, что фальшивые деньги для него, помощник выменял в обменнике в Киеве.

Вот только зачем нардепу понадобилось поменять несколько сотен евро, если в своей электронной декларации за 2017 год он задекларировал 150 тысяч евро наличкой.

Источник: korrespondent.net