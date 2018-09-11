Луценко объяснил, почему остался во главе ГПУ

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подтвердил информацию о том, что он остается во главе надзорного ведомства. Об этом сообщает УНН в пятницу, 9 ноября.

"За мою отставку проголосовало 38 народных депутатов. Президент, который получил мое заявление, на основании этого отклонил мое ходатайство. Сказать, что это мне приносит радость или горе – не знаю. Наверное, это мне просто продолжает мою ответственность", – сказал Луценко.

Он пообещал, что будет "работать максимально и в случае дела Кати Гандзюк, и в 54 случаях (нападений на – ред.) активистов, и в тысячах дел других активистов".

Ранее СМИ сообщили, что президент Украины Петр Порошенко вернул Юрию Луценко его заявление об отставке с поста генпрокурора.

Напомним, 6 ноября, во время выступления в Верховной Раде Луценко заявил, что подает заявление о своей отставке главе государства.

Также стало известно, что Порошенко негативно воспринял заявление об отставке Юрия Луценко.

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Источник: korrespondent.net