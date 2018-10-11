Турция начнет серийное производство новых танков

В Турции подписан контракт на серийный выпуск новых танков Altay. Церемония состоялась в Анкаре, сообщает Анадолу в пятницу, 9 ноября.

Подписи под документом поставили представители Секретариата оборонной промышленности, Генштаба ВС Турции и компании BMC.

Глава Секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил, что производство танков Altay снизит зависимость страны от поставок оборонной продукции из-за рубежа.

Ожидается, что Аltay станет ведущей боевой единицей Вооруженных сил Турции на суше и внесет существенный вклад в обеспечение обороноспособности страны.

В соответствии с контрактом, BMC приступит к серийному производству 250 танков. В перспективе в Турции выпустят одну тысячу танков Altay. Проект оценивается в 25-30 млрд долларов, и его планируется реализовать за 20 лет.

Напомним, на этой неделе СМИ сообщили, что Украина купит турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2 производства компании Baykar Makina. Соответствующее соглашение было якобы подписано во время визита президента Петра Порошенко 3-4 ноября в Турцию.

Ранее Украина и Турция договорились о совместном производстве турецких средств радиосвязи на территории Украины. Соответствующий меморандум подписали госкомпания Спецтехноэкспорт и компания Aselsan.

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Источник: korrespondent.net