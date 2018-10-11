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10. 11. 2018

В центре Донецка прогремел взрыв − СМИ

В центре Донецка вечером 9 ноября прогремел взрыв. Об этом сообщают сепаратистские СМИ и местные жители в социальных сетях.

Отмечается, что инцидент произошел около 18.30. По предварительным данным, неизвестные выстрелили из огнемета Шмель по зданию на улице Розы Люксембург, 54.

Погибших и пострадавших нет, так как в момент выстрела в здании никого не было. Место происшествия было оцеплено.

Ранее в здании, где произошел взрыв, находился Донецкий научный центр Национальной академии наук Украины. В 2016 году там расположился "Донецкий научный центр", но в апреле этого года "власти ДНР" его ликвидировали.

Напомним, поздно вечером 3 ноября в Донецке взорвалась машина.

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Источник: korrespondent.net

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