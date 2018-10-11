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10. 11. 2018

На военной базе в Турции произошел взрыв

В результате взрыва на базе Вооруженных сил Турции в провинции Хаккяри, которая граничит с Ираном и иракским Курдистаном, пострадали по меньшей мере 25 военнослужащих. Об этом в пятницу, 9 ноября, сообщило агентство Anadolu со ссылкой на пресс-службу Минобороны страны.

Отмечается, что местонахождение еще семерых военных неизвестно, ведется их поиск.

По предварительным данным, причиной инцидента стал взрыв боеприпасов тяжелого вооружения в результате несчастного случая.

Другие подробности произошедшего не приводятся. При этом Anadolu подчеркивает, что турецкий суд запретил СМИ сообщать какие-либо детали инцидента.

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Источник: korrespondent.net

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