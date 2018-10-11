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10. 11. 2018

В Греции обрушилась часть автомобильного моста

В городе Кавала на северо-востоке Греции обрушился автомобильный мост, когда по нему проезжали автокран и легковой автомобиль. Об этом в пятницу, 9 ноября, сообщила газета Kathimerini.

Отмечается, что обрушились нескольких плит моста, общая протяженность разрушения составила около 15 метров.

В результате инцидента никто не пострадал, незначительные повреждения получили транспортные средства, которые оказались в месте обрушения пролетов. 

По данным телеканала ERT, обрушение конструкций произошло после того, как на мост заехал автокран массой 50 тонн. Авария привела к перекрытию трассы и вызвала крупные заторы.

Cмотрите фотогалерею: В Греции обрушилась часть автомобильного моста

 

В России при обрушении моста погибли два человека – СМИ
 
Напомним, 14 августа в Генуе обрушился пролет автомобильного моста. Обломки упали на расположенные под мостом железнодорожные пути и дома.
 
В момент происшествия на мосту находилось более 30 авто и три грузовика. Количество погибших достигло 43 человек.

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Источник: korrespondent.net

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