Удар коалиции США в Сирии: СМИ сообщили о 26 жертвах

В результате авиаудара коалиции во главе США в сирийской провинции Дейр-эз-Зор погибли по меньшей мере 26 мирных жителей. Об этом сообщает SANA со ссылкой на местные источники.
По информации агентства, коалиция нанесла удар по району Хавама в городе Хаджин.
Утверждается, что среди погибших оказались женщины и дети. При этом о числе пострадавших и о серьезности разрушений городской инфраструктуры агентство не сообщает.
Напомним, на прошлой неделе СМИ сообщили о гибели 14 мирных жителей в результате удара коалиции США по населенному пункту в провинции Дейр-эз-Зор.
По Сирии нанесены новые авиаудары, десятки погибших
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Источник: korrespondent.net
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