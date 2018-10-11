Керченский стрелок действовал один − следствие

Следователи пришли к выводу, что 18-летний студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков, который открыл огонь в учебном заведении, действовал в одиночку. Об этом в пятницу, 9 ноября, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.
"Следствием детально установлен путь Рослякова как по прилегающей территории, так и в здании колледжа в день совершения преступления. Получены доказательства и свидетельства, зафиксировавшие все его действия. Исходя из имеющихся данных, следствие сделало вывод, что Росляков действовал в одиночку", − информировали в ведомстве.
Источник: korrespondent.net
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