Керченский стрелок действовал один − следствие

Следователи пришли к выводу, что 18-летний студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков, который открыл огонь в учебном заведении, действовал в одиночку. Об этом в пятницу, 9 ноября, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Отмечается, что по делу уже допросили 650 человек.

"Следствием детально установлен путь Рослякова как по прилегающей территории, так и в здании колледжа в день совершения преступления. Получены доказательства и свидетельства, зафиксировавшие все его действия. Исходя из имеющихся данных, следствие сделало вывод, что Росляков действовал в одиночку", − информировали в ведомстве.

По данным следствия, в настоящий момент эксперты занимаются детальным исследованием личности Рослякова, его взглядов, а также психологического состояния до и в момент совершения преступления.

Для юноши назначена посмертная комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза.

Как сообщал Корреспондент.net ,17 октября Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже, а позже покончил с собой.

По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек.

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Источник: korrespondent.net