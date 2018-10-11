Лента RSS
Подписаться на ленту
10 ноября 2018, суббота, 07:41
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,13
  • € 2,42
10. 11. 2018

Керченский стрелок действовал один − следствие

Следователи пришли к выводу, что 18-летний студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков, который открыл огонь в учебном заведении, действовал в одиночку. Об этом в пятницу, 9 ноября, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Отмечается, что по делу уже допросили 650 человек. 

"Следствием детально установлен путь Рослякова как по прилегающей территории, так и в здании колледжа в день совершения преступления. Получены доказательства и свидетельства, зафиксировавшие все его действия. Исходя из имеющихся данных, следствие сделало вывод, что Росляков действовал в одиночку", − информировали в ведомстве.

По данным следствия, в настоящий момент эксперты занимаются детальным исследованием личности Рослякова, его взглядов, а также психологического состояния до и в момент совершения преступления.
 
Для юноши назначена посмертная комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза.
 
Как сообщал Корреспондент.net,17 октября Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже, а позже покончил с собой.
 
По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек.
 
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Доктор, мы теряем его!
- Спокойно, у нас есть еще один.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.