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10. 11. 2018

Жертвами теракта в Сомали стали 30 человек

В результате нескольких взрывов возле отеля в столице Сомали Могадишо погибли 30 человек, сообщает Alarabiya.

"Местная служба скорой помощи сообщила, что ее экипаж перевез 30 тел с места взрыва", - говорится в сообщении.

Ответственность за теракты взяла на себя исламистская группировка "Аш-Шабаб".

Как сообщалось, два террориста-смертника направили начиненные взрывчаткой автомобили на здание гостиницы, расположенной недалеко от штаб-квартиры отдела уголовных расследований Сомали.

Ранее сообщалось, что возле тюрьмы в Афганистане взорвался автомобиль, погибли семь человек.

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Источник: korrespondent.net

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