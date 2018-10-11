Жертвами теракта в Сомали стали 30 человек

В результате нескольких взрывов возле отеля в столице Сомали Могадишо погибли 30 человек, сообщает Alarabiya.
"Местная служба скорой помощи сообщила, что ее экипаж перевез 30 тел с места взрыва", - говорится в сообщении.
Ответственность за теракты взяла на себя исламистская группировка "Аш-Шабаб".
Как сообщалось, два террориста-смертника направили начиненные взрывчаткой автомобили на здание гостиницы, расположенной недалеко от штаб-квартиры отдела уголовных расследований Сомали.
Ранее сообщалось, что возле тюрьмы в Афганистане взорвался автомобиль, погибли семь человек.
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Источник: korrespondent.net
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