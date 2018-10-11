Лента RSS
Подписаться на ленту
10 ноября 2018, суббота, 10:41
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,13
  • € 2,42
10. 11. 2018

За сутки на Донбассе погибли двое военных

За минувшие сутки сепаратисты 9 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины на Донбассе, погибло двое бойцов. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил утром в субботу, 10 ноября.

"Трижды противник применил вооружение, запрещенное минскими соглашениями… В результате боевых действий, два военнослужащих Объединенных сил получили смертельные ранения", – говорится в сводке.

Незаконные вооруженные формирования обстреливали украинские позиции в районах населенных пунктов Крымское, Свободный, Луганское, Авдеевка, Пески, Тарамчук, Березовое и Гнутово.

Отмечается, что противник вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 120-мм, враг дважды обстреливал позиции Объединенных сил вблизи Луганского. Именно недалеко от этого населенного пункта на Светлодарском направлении, сепаратисты проявили наибольшую огневую активность.

"У Крымского, под прикрытием огня из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и минометов 82-го калибра, наши позиции обстреливал снайпер", – добавили в штабе ООС.

10 ноября зафиксирован один обстрел вблизи Тарамчука. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь нет.

Отметим, силы ООС понесли потери на Донбассе впервые за неделю. В последний раз военный погиб во время боевых действий 4 ноября.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Доктор, мы теряем его!
- Спокойно, у нас есть еще один.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.