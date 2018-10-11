Лента RSS
Подписаться на ленту
10 ноября 2018, суббота, 10:43
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,13
  • € 2,42
10. 11. 2018

Лесной пожар в Калифорнии стал самым разрушительным в истории штата

Лесной пожар Camp на севере американского штата Калифорния стал самым разрушительным в истории штата, пишет San Francisco Chronicle.

 

Пожар начался в четверг, его жертвами стали уже девять человек. Пожар охватил более 36 тысяч гектар и уничтоживший почти 7 тысяч построек.

До сих пор самым разрушительным в истории Калифорнии считался пожар Tubbs, тоже на севере штата, ближе к побережью. Он произошел в октябре 2017 года, охватил почти 15 тысяч гектар и уничтожил более 5,5 тысяч построек.

Из-за пожара в штате объявлен режим чрезвычайной ситуации. Власти Калифорнии заявили об эвакуации 50 тысяч человек.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Доктор, мы теряем его!
- Спокойно, у нас есть еще один.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.