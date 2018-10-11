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10. 11. 2018

Гройсман: Отопление подорожает не более чем на 16%

В связи с подорожанием газа тарифы на отопление могут вырасти не больше чем на 16%. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в эфире телеканала Интер.

"Когда я слышу, что тарифы на тепло и воду могут вырасти на 70%, у меня вопрос: с какой стати это должно произойти? Люди должны понять, что вопрос цены газа важен для формирования тарифов. Но мы посчитали: если газ подорожал на 23%, то тарифы на тепло должны повышаться не более чем на 16%. Если речь идет о 70%, значит кто-под шумок хочет сыграть и кратно повысить цены на тепло, а ответственность повесить на кого-то другого", - заявил премьер.

Накануне стало известно, что Киевтеплоэнерго предлагает с 1 декабря повысить тарифы на производство тепловой энергии на ТЭЦ на 32%. 

Стоит отметить, что накануне вступило в силу постановление КГГА, которым стоимость отопления для потребителей без счетчиков снижена на 27%.

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Источник: korrespondent.net

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