Лента RSS
Подписаться на ленту
10 ноября 2018, суббота, 12:13
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,13
  • € 2,42
10. 11. 2018

Андреевская церковь перешла в пользование Константинополя

В субботу, 10 ноября, вступил в силу закон о передаче Андреевской церкви в пользование Вселенскому патриархату. 

Согласно закону, церковь передается в безвозмездное постоянное пользование Вселенскому патриархату для совершения богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий при условии, что Вселенский патриархат будет придерживаться законодательства об охране культурного наследия. Само строение останется в государственной собственности.

Напомним, президент Петр Порошенко зарегистрировал законопроект в Верховной Раде 17 октября. Депутаты поддержали инициативу на следующий день. 7 ноября президент подписал принятый закон.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Доктор, мы теряем его!
- Спокойно, у нас есть еще один.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.