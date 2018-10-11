Андреевская церковь перешла в пользование Константинополя

В субботу, 10 ноября, вступил в силу закон о передаче Андреевской церкви в пользование Вселенскому патриархату.

Согласно закону, церковь передается в безвозмездное постоянное пользование Вселенскому патриархату для совершения богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий при условии, что Вселенский патриархат будет придерживаться законодательства об охране культурного наследия. Само строение останется в государственной собственности.

Напомним, президент Петр Порошенко зарегистрировал законопроект в Верховной Раде 17 октября. Депутаты поддержали инициативу на следующий день. 7 ноября президент подписал принятый закон.

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Источник: korrespondent.net