Лента RSS
Подписаться на ленту
10 ноября 2018, суббота, 12:13
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,13
  • € 2,42
10. 11. 2018

Мощный ливень прорвал крышу и затопил аэропорт Эр-Рияда

Сильный дождь прорвал крышу и затопили помещения международного аэропорта имени короля Халеда возле саудовской столицы Эр-Рияда, сообщил портал Аль-Аджиль.

 

На опубликованных кадрах видно, как с потолка в аэропорту хлещет вода, заливая систему досмотра багажа.

В четверг циклон принес сильные дожди в регион Персидского залива. Ливни идут в разных городах Саудовской Аравии, в том числе в Эр-Рияде, Мекке и Джидде.

Дожди также залили соседний Кувейт, куда на помощь местным спасателям направили сотрудников саудовских экстренных служб. В субботу ливни ожидаются в Катаре.

Ранее сообщалось, что из-за сильных ливней затопило две трети итальянской Венеции. Жертвами непогоды в стране стали не менее 30 человек.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

- Доктор, мы теряем его!
- Спокойно, у нас есть еще один.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.