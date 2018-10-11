Мощный ливень прорвал крышу и затопил аэропорт Эр-Рияда

Сильный дождь прорвал крышу и затопили помещения международного аэропорта имени короля Халеда возле саудовской столицы Эр-Рияда, сообщил портал Аль-Аджиль.

На опубликованных кадрах видно, как с потолка в аэропорту хлещет вода, заливая систему досмотра багажа.

В четверг циклон принес сильные дожди в регион Персидского залива. Ливни идут в разных городах Саудовской Аравии, в том числе в Эр-Рияде, Мекке и Джидде.

Дожди также залили соседний Кувейт, куда на помощь местным спасателям направили сотрудников саудовских экстренных служб. В субботу ливни ожидаются в Катаре.

Ранее сообщалось, что из-за сильных ливней затопило две трети итальянской Венеции. Жертвами непогоды в стране стали не менее 30 человек.

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Источник: korrespondent.net