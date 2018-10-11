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10. 11. 2018

При стрельбе в Канаде ранен шестилетний ребенок

При стрельбе в пригороде канадского Монреаля огнестрельные ранения получили ребенок и мужчина, сообщила полиция города в Twitter.

 

"Подозреваемый задержан в Киркленде. Он ранил из огнестрельного оружия шестилетнего (мальчика) и мужчину около 50 лет. Следователи полиции Монреаля находятся на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Согласно данным Global News, пострадавшие отправлены в госпиталь, они находятся в стабильном состоянии.

Нападавший сперва забаррикадировался в доме, но после сдался без сопротивления полиции, отмечает издание.

Как сообщает CTV News, согласно неподтвержденным источникам, стрелком мог быть отец мальчика.

Напомним, двумя днями ранее массовое убийство произошло в Калифорнии. Там бывший военный убил 12 человек во время студенческой вечеринки в баре и застрелился.

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Источник: korrespondent.net

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