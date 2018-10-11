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10. 11. 2018

СМИ узнали детали британского "плана Б" по Brexit

Правительство Великобритании составило секретный "план Б" на случай, если парламент страны проголосует против сделки с Евросоюзом по Brexit. Об этом сообщает The Sun.
 

"Кабинет министров составил секретный план Б на случай, если парламент проголосует против сделки Терезы Мэй", - говорится в сообщении.

Суть предложения министров состоит в том, чтобы продолжить выплачивать членские взносы ЕС до 2021 года и следовать правилам блока, избежав резкого обрыва отношений в марте 2019 года, когда страна покинет ЕС.

Затем Британия смогла бы вести переговоры с Брюсселем в качестве "третьей страны" в течение двух лет, что упростило бы согласие на новую сделку по свободной торговле и помогло избежать необходимости оплачивать сумму за "развод" в размере 38 миллиардов фунтов (49 миллиардов долларов).

Согласно информации издания, Мэй отметила, что в таком плане Б "пока нет необходимости".

На этой неделе премьер-министр Великобритании в телефонном разговоре с канцлером Австрии Себастьяном Курцом заявила, что итоговое соглашение между Лондоном и Брюсселем по Brexit готово на 95%.

Ранее в правительстве Великобритании опровергли информацию о том, что Лондон якобы добился от ЕС уступок, которые позволят стране на время остаться в таможенном союзе после Brexit. 

Отметим, накануне министр транспорта Великобритании Джозеф Джонсон подал в отставку из-за несогласия с политикой Мэй по вопросу об условиях выхода страны из Евросоюза.

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Источник: korrespondent.net

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