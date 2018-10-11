Лента RSS
Подписаться на ленту
10 ноября 2018, суббота, 13:44
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,13
  • € 2,42
10. 11. 2018

Нардеп Лещенко опубликовал полное видео ДТП

Народный депутат Сергей Лещенко выложил в Facebook полное видео аварии, в которой грузовик MAN врезался в его Volkswagen на обочине. 

"На пятой секунде видно, что мой автомобиль стоит на обочине. До фуры еще метров 100. Видно, что в моем автомобиле включена аварийка. Видно, что я стоял у бордюра, правее от которого начинается тротуар. Делаю эту публикацию, чтобы остановить потоки фейков и видео непонятного происхождения, которые разгоняют недобросовестные люди, состоящие на службе у правящей верхушки. По их логике, скоро окажется, что я сам подстроил ДТП, которое чудом не закончилось серьезными последствиями", - пишет Лещенко.

При рассмотрении данного фрагмента видео можно увидеть, что легковой автомобиль остановился на обочине задолго до столкновения. 

"А недругам хочу посоветовать - перед тем, как разгонять фальшивые версии, убедитесь, что нет другого видео, ломающего вашу фейк про подрезание", - добавил нардеп.

Ранее в сети опубликовали фрагмент видео аварии. При этом автор видео Андрей Дзындзя заявил, что ДТП спровоцировал Лещенко, нарушив правила дорожного движения.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Доктор, мы теряем его!
- Спокойно, у нас есть еще один.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.