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10. 11. 2018

Погранслужба усилила контроль в аэропортах Киева

Госпогранслужба усиленно охраняет границы Украины, в том числе во время проведения в Киеве на будущей неделе международного форума по энергетике. Об этом говорится на сайте ГПСУ в субботу, 10 ноября.

"Значительно усилен пограничный контроль и в аэропортах Борисполь, Киев во время проведения Форума", - отмечается в сообщении.

В погранслужбе подчеркнули, что проведена проверка готовности пунктов пропуска, активизировано взаимодействие с представителями СБУ и других правоохранительных органов.

Как сообщалось, 7 ноября президент Петр Порошенко подписал закон, который предусматривает уголовную ответственность за незаконное пересечение границы.

Также на этой неделе стало известно, что Беларусь создаст на границе с Украиной еще один пограничный пост.

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Источник: korrespondent.net

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