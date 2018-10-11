Киев запретил въезд российскому архиепископу Амвросию

Ректору Московской духовной академии архиепископу Верейскому Амвросию запретили въезд в Украину на три года. Об этом в субботу, 10 ноября, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Поэтому, по меньшей мере, до 2021 года попасть в Украину он не сможет", - говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе также отметили, что информация о том, что архиепископ Амвросий 8 ноября пересек границу Украины, прилетев другим рейсом, не соответствует действительности.

Отметим, Амвросия не пустили в Украину 7 ноября. Сам духовник рассказал, что приехал в Киев для участия в богослужениях и в актовом дне Киевской духовной академии, однако его задержали на пропускном пункте в аэропорту. В отделении пограничной службы Украины с ним пообщались, после чего отказали во въезде.

В документе, по словам архиепископа, в качестве официальной причины отказа указана неподтвержденная цель визита. Амвросий назвал ее "откровенно надуманной", так как у него было приглашение от ректора Киевской духовной академии.

Ранее в Госпогранслужбе сообщили, что усилили контроль в аэропортах Борисполь и Киев.

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Источник: korrespondent.net