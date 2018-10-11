В селе Костичаны Черновицкой области автомобиль столкнулся с телегой. Об этом сообщают очевидцы в сообществе chernivtsigram в сети Инстаграм, передает сайт города Черновцы.
Cмотрите фотогалерею: На Буковине авто сбило телегу с конем, есть жертвы
View this post on Instagram
#ДТПЧЕ Збили коня в селі Костичани. Говорять, що разом із фірманом, останній також помер на місці... Деталі встановлюються... . Фото та відео від @rockift
A post shared by ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Я ЛЮБЛЮ ЧЕРНІВЦІ ❤️ (@chernivtsigram) on
Ранее сообщалось, что в Киеве автомобиль протаранил подземный переход и влетел в столб, водитель госпитализирован.
А накануне в столице случилось ДТП с автомобилем нардепа Сергея Лещенко.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby