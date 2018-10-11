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10. 11. 2018

На Буковине авто сбило телегу с конем, есть жертвы

В селе Костичаны Черновицкой области автомобиль столкнулся с телегой. Об этом сообщают очевидцы в сообществе chernivtsigram в сети Инстаграм, передает сайт города Черновцы.

 
"На месте происшествия сотрудники полиции установили, что 24-летний водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter столкнулся с подводой под управлением 55-летнего жителя района. 
На момент ДТП телега двигалась впереди в попутном направлении. По словам водителя микроавтобуса, его ослепил встречный транспорт и он не успел вовремя заметить препятствие", - сообщает местная полиция.
 
От полученных в результате столкновения травм 35-летний пассажир подводы и лошадь погибли на месте ДТП. По результатам медицинского освидетельствования водители обоих транспортных средств на момент аварии были трезвыми.
 
По данному факту следователи уже начали уголовное производство по части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
 

Cмотрите фотогалерею: На Буковине авто сбило телегу с конем, есть жертвы

 
 
 
 
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#ДТПЧЕ Збили коня в селі Костичани. Говорять, що разом із фірманом, останній також помер на місці... Деталі встановлюються... . Фото та відео від @rockift

A post shared by ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Я ЛЮБЛЮ ЧЕРНІВЦІ ❤️ (@chernivtsigram) on

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Источник: korrespondent.net

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